LIVE OORLOG OEKRAÏNE. "Snelst groeiende vluchtelingencrisis sinds WOII” - Tweede poging voor evacuatie van Marioepol tijdens staakt-het-vuren - Zelensky: "Russen bereiden zich voor om havenstad Odessa te bombarderen”

Russische vrienden van gevluchte Olena geloven haar niet: “Ze zeggen dat we gebombar­deerd worden door onze eigen regering”

In een opvangcentrum aan de Poolse grens zijn de Oekraïense Olena Poltoratska en haar twee kinderen aangekomen na een tocht van drie dagen. De 45-jarige reisleidster vertelt dat vrienden in Rusland haar niet geloven wanneer ze vertelt wat er aan de hand is in haar land. Ze stuurde hen zelfs foto’s en video’s, maar de vrienden geloven de Russische propaganda dat de Oekraïense regering haar eigen burgers bombardeert.

5 maart