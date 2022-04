LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Slaat Oekraïne toe op Russisch grondgebied? “Bombardement met helikopters op brandstofdepot”

Grote terugroep­ac­tie wegens brandge­vaar: meer dan 100.000 wagens wereldwijd getroffen

VW, Audi, Seat en Skoda moeten wereldwijd meer dan 100.000 voertuigen terugroepen wegens mogelijk brandgevaar in de motorruimte, zo meldt ‘Bild’. In Duitsland worden ongeveer 40.000 voertuigen getroffen door deze terugroepactie. Het is nog niet duidelijk of en hoeveel wagens in ons land opnieuw naar de garage moeten.

31 maart