LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Sinds invasie 190.000 Oekraïners geëvacueerd via vluchtroutes - Zelensky roept Zwitsers op tegoeden oligarchen te bevriezen

Zelensky slaat terug naar Poetin na toespraak in vol stadion: “Beeld je 14.000 lijken in dat stadion in”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zich in een videoboodschap tot de Russen gericht. Zelensky counterde de toespraak van de Russische president Vladimir Poetin – die vrijdag plaatsvond in het olympische Loezjniki-stadion in Moskou – met cijfers over de Russische invasie van zijn land. “Beeld je eens 14.000 lijken in dat stadion in, met daarbovenop ook nog eens tienduizenden gewonden en verminkten”, aldus de Oekraïense president.

