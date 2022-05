LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Separatisten plaatsen Russische verkeersborden in Marioepol - Zelensky: “Rusland heeft honderden ziekenhuizen verwoest”

Indiaas meisje doet aangifte van verkrach­ting, maar wordt ook op politiekan­toor verkracht

In India is een politiecommissaris gearresteerd nadat hij beschuldigd werd van verkrachting van een dertienjarig meisje. Het kind was naar het politiebureau gegaan om een klacht in te dienen nadat ze slachtoffer geworden was van een groepsverkrachting, aldus een bron bij de politie.

5 mei