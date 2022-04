LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Satellietbeelden tonen nieuw massagraf in de buurt van Marioepol - Rusland voert gevechten in Oost-Oekraïne op

Man schuldig bevonden aan moord op 6-jarige jongen in 1994 in Verenigd Koninkrijk, meldt BBC

In een rechtbank in Londen is een man schuldig bevonden aan de moord op de 6-jarige jongen Rikki Neave 28 jaar geleden. Het gaat om de 41-jarige James Watson, die 13 was toen de jongen vermoord is, bericht de BBC. De strafmaat wordt later bepaald.

