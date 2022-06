LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Russische raket vernietigt op één na grootste graanterminal van Oekraïne

AI-gestuurde robotboot slaagt erin om zonder bemanning Atlanti­sche Oceaan over te steken

Meer dan 400 jaar geleden voer het schip Mayflower met 102 Engelse kolonisten vanuit het Britse Plymouth naar Amerika. Die overtocht duurde twee maanden. Een robotboot zonder bemanning en gestuurd via artificiële intelligentie wou de historische trip nog eens overdoen in amper drie weken tijd. Het schip stak de Atlantische Oceaan inderdaad over, maar meerde zondag aan in Canada in plaats van in Amerika.

17:27