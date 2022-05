LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Russische luchtaanval treft reservoir met salpetzuur in Severodonetsk - Pentagon: “Einde van blokkade van Odessa is 'high risk'-operatie”

Nazaten wereldbe­roem­de componist Verdi maken al 20 jaar ruzie over zijn villa op Italiaanse platteland en willen ze nu verkopen

Giuseppe Verdi is een van de meest bekende componisten ter wereld. Vijftig jaar lang woonde hij in een villa in het Italiaanse dorpje Sant’Agata bij Busseto in de provincie Piacenza. Vier nazaten ruziën al twintig jaar over wat te doen met het gebouw. Waarschijnlijk zal het nu geveild worden.

