LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Russische buitenlandminister Lavrov: “We zullen doorzetten tot het einde” - Opnieuw vredesgesprekken tussen Rusland en Oekraïne

Moskou en Kiev houden vandaag in het westen van Wit-Rusland een tweede ronde vredesonderhandelingen over de oorlog in Oekraïne. Er zou een staakt-het-vuren op tafel liggen. Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag is intussen na verzoeken daartoe van 39 landen officieel begonnen met een onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne tijdens de recente Russische invasie. De zuidelijke havenstad Cherson is gisteravond als eerste grote Oekraïense stad in handen van de Russen gevallen. Volg alle laatste ontwikkelingen in deze liveblog.