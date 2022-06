LIVE OORLOG OEKRAÏNE. “Russisch schip tot zinken gebracht door Oekraïne” - Zelensky: “Oekraïne zal waardevol lid van EU zijn”

Inwoners van Spaanse dorpen geëvacu­eerd wegens bosbranden

Wegens bosbranden in het noordoosten van Spanje, in de provincie Zamora, zijn ongeveer 600 inwoners van acht dorpen geëvacueerd. De branden woeden in het Sierra de la Culebra-gebergte, niet ver van de grens met Portugal: een gebied van minstens 9.000 hectare is al vernietigd. Dat meldt de Spaanse openbare omroep RTVE op gezag van de brandweer.

17 juni