LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Russisch leger trekt zich terug uit Slangeneiland: “Teken van goodwill”

Het Russische leger trekt zich terug uit Slangeneiland. Moskou noemt het een teken van goodwill omdat de export van Oekraïens graan hierdoor makkelijker zou moeten verlopen. Volgens Oekraïne werden de Russische militairen echter gedwongen om in het holst van de nacht in twee speedboten op de vlucht te slaan. “Het eiland is nog gehuld in rook door de explosies”, klinkt het. Volg alle ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne in onze liveblog.