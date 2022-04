LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Russisch leger beweert wapendepot met buitenlandse wapens in Odesa te hebben vernield

Motorclub No Surrender blijft verboden in Nederland

De beslissing van het Nederlandse gerecht om motorclub No Surrender te verbieden was de juiste. Dat heeft de Hoge Raad, de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland, bepaald. Het gerechtshof in Leeuwarden oordeelde eind 2020 dat motorclub No Surrender verboden moest blijven. Rechters vonden toen in hoger beroep dat het gewelddadige karakter van No Surrender en een uitstraling van onaantastbaarheid angst aanwakkerden in de maatschappij.

22 april