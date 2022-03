LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Russen veroveren grootste kerncentrale van Europa - VN starten onderzoek naar schendingen mensenrechten

Jury spreekt politie­agent vrij na dood van Breonna Taylor

In de VS heeft een jury de enige politieagent die was aangeklaagd na de dood van de Afro-Amerikaanse Breonna Taylor vrijgesproken. Hij werd niet vervolgd voor de dood van de vrouw, maar omdat hij blind tien kogels afvuurde. Op die manier bracht hij de levens van de andere bewoners in gevaar.

