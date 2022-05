LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Russen hebben helft van Severodonetsk in handen - Rusland zegt andere afnemers te vinden voor olie na boycot EU

Ocean Viking met 294 migranten aan boord aangemeerd in Sicilië

De Ocean Viking, het reddingsschip van de vereniging SOS Méditerranée, is maandag aangemeerd in de haven van Pozzallo in Sicilië. Het reddingsschip had 294 migranten aan boord. Sommigen onder hen bevonden zich al meer dan een week op het schip, aangezien de Ocean Viking moest wachten totdat het een veilige haven kreeg toegewezen.

30 mei