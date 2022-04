LIVE OORLOG OEKRAÏNE. “Russen gebruiken giftige stof in Marioepol”

Frankrijk Lichaam van vermist 12-jarig meisje teruggevon­den in huis van buurman

In Villeurbanne, een voorstad van de Franse stad Lyon, heeft de politie het lichaam van een 12-jarig meisje teruggevonden in het appartement van haar buurman. De moeder van het kind had haar dochter, genaamd Laetitia, als vermist opgegeven nadat ze ‘s avonds niet was thuisgekomen. De 74-jarige buurman zou het kind doodgestoken hebben en pleegde nadien zelfmoord.

11 april