LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Rusland stuurt nieuwe waarschuwing naar Westen: "Stel ons geduld niet verder op de proef”

De Russische troepen hebben het tempo van hun aanvallen in het oosten van Oekraïne gevoelig verhoogd, zegt de generale staf van het Oekraïense leger. Bedoeling is naar verluidt de Oekraïense verdedigers in het oosten te omsingelen. Intussen zegt het Kremlin dat de wapenleveringen aan Oekraïne de Europese veiligheid bedreigen. Verschillende westerse landen hebben recentelijk nog nieuwe wapensteun beloofd. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in ons liveblog.