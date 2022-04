LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Rusland stelt Oekraïense strijders in Marioepol ultimatum: “Geef je over of sterf”

Volgens het Russische ministerie van Defensie is de zuidelijke Oekraïense havenstad Marioepol volledig in handen van de Russische militairen en “ontdaan van Oekraïense troepen”. Dat bericht het Russische staatspersagentschap Tass op basis van het Russische ministerie van Defensie. De overgebleven Oekraïense troepen zouden worden omsingeld op het terrein van de staalfabriek Azovstal in de stad. Oekraïens president Zelensky waarschuwt dat als de Russen de laatste soldaten in Marioepol zouden doden, dat het einde van de vredesonderhandelingen met Moskou zal betekenen. Daarnaast roept hij de wereld op de nucleaire dreiging van Moskou serieus te nemen. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.