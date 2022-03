LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Rusland kondigt staakt-het-vuren aan bij Marioepol - “Europa mag Russisch gas blijven betalen in euro”

Russisch superjacht ter waarde van 45 miljoen euro in beslag genomen in Londen

Er is opnieuw een superjacht van een Russische zakenman in beslag genomen. Jacht Phi is in Nederland gebouwd en heeft een waarde van zo’n 45 miljoen euro. Voor Russische zakenmannen die nauwe banden hebben met president Poetin gelden er nog steeds sancties.

