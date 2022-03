LIVE OORLOG OEKRAÏNE. "Rusland houdt patiënten en dokters in ziekenhuis gegijzeld, wie probeert te vluchten wordt neergeschoten”

• Volgens de Oekraïense presidentiële adviseur Oleksij Arestovitsj kan de oorlog met Rusland uiterlijk in mei voorbij zijn.

• Joe Biden is niet langer welkom in Rusland. De Amerikaanse president overweegt naar Europa te reizen om met de NAVO-bondgenoten te praten. Hij zou op 23 maart in Brussel kunnen aankomen en na het overleg doorreizen naar Polen.