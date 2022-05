LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Rusland gooit extra olie op het vuur en beschuldigt Israël van “steun aan het neonazi-regime in Kiev”

Rusland heeft Israël ervan beschuldigd “het neonazi-regime in Kiev te steunen”, nadat de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov een complottheorie over “het Joodse bloed van Adolf Hitler” nieuw leven had ingeblazen. Ondertussen heeft Paus Franciscus gevraagd om een onderhoud met Vladimir Poetin in Moskou. Hij zou in dat gesprek willen aandringen op vrede, maar voorlopig heeft hij nog geen reactie gekregen. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in ons liveblog.