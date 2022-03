LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Rusland breidt luchtaanvallen uit: grote steden Dnipro en Loetsk getroffen

Wat u moet weten om mee te zijn:

• Het 64 kilometer lange Russische konvooi, dat lange tijd stilstond in de buurt van de Oekraïense hoofdstad Kiev, is nu grotendeels verspreid. Dat is te zien op nieuwe satellietbeelden.

• Volgens de Oekraïense ambassadeur in Duitsland kan alleen een directe ontmoeting tussen de presidenten Zelensky en Poetin een einde maken aan de oorlog. Bij een eerste gesprek tussen de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba en zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov in het Turkse Antalya gisteren is “geen vooruitgang geboekt over een staakt-het-vuren” in Oekraïne.

• Op vraag van Rusland komt de VN-Veiligheidsraad vandaag om 16 uur Belgische tijd bijeen om te praten over de vermeende productie van biologische wapens in Oekraïne. Rusland beschuldigt de Verenigde Staten er al langer van chemische en biologische wapens te ontwikkelen in Oekraïne. De VS ontkent dat, internationale factcheckers hebben ook de Russische ‘bewijzen’ daarvoor ontkracht. Woensdag stelde de VS dat Rusland mogelijk zelf chemische of biologische wapens zou kunnen inzetten in Oekraïne.

• De Russen hebben woensdag een kinderziekenhuis en kraamkliniek in Marioepol aangevallen. De internationale gemeenschap heeft afwijzend gereageerd op de aanval, die de Oekraïense president “het ultieme bewijs van genocide” noemt. Volgens de burgemeester van Marioepol zijn bij het bombardement drie doden gevallen, onder wie een kind.