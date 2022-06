LIVE OORLOG OEKRAÏNE. "Ruim duizend Oekraïense krijgsgevangenen van Marioepol naar Rusland gebracht”

Amerikaan­se peuter (2) vindt geweer en schiet per ongeluk vader (26) dood: moeder beschul­digd van doodslag

In de Amerikaanse staat Florida heeft een jongetje van amper 2 jaar oud per ongeluk zijn 26-jarige vader doodgeschoten. De ouders van het kind hadden hun vuurwapen laten rondslingeren, waardoor de peuter het geweer in handen kreeg. De moeder van het kind verwittigde onmiddellijk de hulpdiensten en probeerde haar partner nog te reanimeren, maar voor hem kwam alle hulp te laat. Het slachtoffer overleed even later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

7 juni