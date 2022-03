LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Ruim 6.600 mensen vertrokken uit steden via vluchtroutes - Al 847 bevestigde burgerdoden

Pakkende beelden tonen hoe Robin Ramaekers postbode knuffelt die elke dag leven riskeert voor mensen in belegerd Mykolajiv

Onze oorlogsjournalist Robin Ramaekers heeft in Mykolajiv bij Odesa een postbode gevolgd die ondanks het strijdgewoel de pensioenen blijft bedelen in een wijk van de belegerde stad. In een aangrijpende reportage is te zien hoe ze elke dag haar leven riskeert en een baken is geworden voor de vele oude mensen die zich er schuilhouden in schuilkelders.

18 maart