LIVE OORLOG OEKRAÏNE. "Roman Abramovitsj en Oekraïense vredesonderhandelaars vertoonden symptomen van vergiftiging” - Oekraïne heeft "bewijs" dat Russen clusterbommen gebruiken

Zelensky geeft interview aan Russische journalis­ten: “Neutrali­teit Oekraïne wordt grondig onderzocht”

Oekraïne is bereid om te spreken over het aannemen van een neutrale status als onderdeel van een vredesakkoord met Rusland. Dat zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zondag in een video-interview met Russische journalisten. Zelensky beweerde ook nog dat verschillende Russische zakenmannen, onder wie Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj, Kiev geld hebben aangeboden, onder meer om het leger te ondersteunen. Rusland had de media vooraf gewaarschuwd om het interview niet vrij te geven.

9:20