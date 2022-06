LIVE OORLOG OEKRAÏNE. "Rivierovergangen kunnen beslissende rol spelen in oorlog Oekraïne"

Beelden tonen hoe ‘snelweg des doods’ vlakbij Kiev na aanvallen van Russen achtergela­ten werd: “Overal waar we zaten in de auto, zie je kogelgaten”

De westelijke toegang tot Kiev was voor de Russen een van de belangrijkste zones om te bezetten én te veroveren. Vanaf februari begonnen ze met een blitzkriegaanval op de hoofdstad. Ook journalist Stuart Ramsay kreeg te maken met een hinderlaag en werd verschillende keren beschoten. Maanden later keert hij terug naar de ‘snelweg des doods’ en stelt hij met eigen ogen vast hoe er nog steeds verroeste wrakken liggen. Ook de auto waaruit hij kon ontsnappen tijdens de beschietingen zit vol met kogelgaten. “Het is wonderbaarlijk dat we hier allemaal zijn uitgeraakt”, vertelt Stuart.

11:59