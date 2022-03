LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Pro-Russische separatisten claimen controle over bijna heel Loehansk - Kiev stuurt 45 bussen naar Marioepol voor evacuatie burgers

Hoofd Britse inlichtin­gen­dienst beweert dat Russische soldaten gedemorali­seerd zijn: “Sommigen volgen orders van Moskou zelfs niet meer op”

De moraal van de Russische soldaten in Oekraïne is onder het vriespunt gezakt. Dat zei de directeur van de Britse inlichtingendienst ‘Government Communications Headquarters’ (GCHQ), Jeremy Fleming, tijdens een toespraak in Australië. Volgens hem heeft de Russische president Vladimir Poetin de invasie in Oekraïne “heel slecht ingeschat”. Fleming beweert bovendien dat sommige Russische soldaten de bevelen van Moskou zelfs niet meer opvolgen.

