LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Pro-Russisch bestuur in Cherson wil Poetin om annexatie vragen: Oekraïense regio wordt dan volwaardig onderdeel van Rusland

Debat over polygamie laait op in India: “Man mag enkel nieuwe vrouw nemen als echtgenote schrifte­lijk toestem­ming geeft”

In India is een 28-jarige vrouw naar de rechtbank gestapt om polygamie aan te klagen. Ze wil dat een man enkel een nieuwe vrouw kan nemen als zijn echtgenote daar schriftelijk toestemming voor geeft, bericht de BBC. Polygamie is nog een vaak voorkomende praktijk bij moslims in India.

10 mei