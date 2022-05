LIVE OORLOG OEKRAÏNE. “Poetin zou kernwapens kunnen overwegen bij nederlaag in Oekraïne” - Minstens vier doden in Charkiv na aanval op burgerkonvooi

Journalis­te al-Jazeera dodelijk geraakt door kogel van Israëlisch leger in Palestina

Een journaliste van de Arabische zender Al-Jazeera is deze ochtend doodgeschoten terwijl ze verslag aan het doen was van allerlei confrontaties. Dat gebeurde in de regio van Jenin op de Westelijke Jordaanoever.

8:06