LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Poetin vastberaden in gesprek met Macron: "Doelen zullen behaald worden, door onderhandelen of door oorlog”

VTM NIEUWS Een militaire stand van zaken in Oekraïne: Marioepol steeds meer en meer ingesloten

In de uren voor het staakt-het-vuren, kwamen er meldingen dat Russische troepen Marioepol meer en meer insluiten en bombarderen. Ook Charkiv en Tsjernihiv, in het noorden, zijn bestookt. Voorlopig blijven die steden en wel nog in handen van Oekraïne. Bekijk hierboven de volledige Oekraïense kaart.

14:31