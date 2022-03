LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Poetin spreekt vol stadion toe in Moskou - Zelensky: “Meer dan 130 mensen gered uit theater Marioepol”

Het stillere protest naast de gewaagde actie van tv-medewerk­ster Marina Ovsyanniko­va: ontslag­golf bij Russische staatsme­dia

Iedereen kent sinds maandag Marina Ovsyannikova, ook buiten Rusland. De 44-jarige Ovsyannikova is producer bij Channel One, een zender die onder controle van het Kremlin staat. En daar had ze genoeg van. Ze verscheen maandagavond tijdens het nieuws live in beeld met een boodschap tegen de oorlog in Oekraïne. Ze staat niet alleen, maar bij veel van haar collega’s is het protest eerder stil: ze dienen hun ontslag in.

17 maart