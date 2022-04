LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Poetin duikt op bij begrafenis extreemrechtse politicus - Biden beschuldigt Rusland van "verschrikkelijke gruweldaad”

Amazon en vakbonden beschuldi­gen elkaar van bemoeienis­sen

De Amerikaanse webwinkelgigant Amazon is van mening dat de groep vakbondsleden, die vorige week in New York een historische overwinning boekte, Amazon-personeel heeft geïntimideerd om in te stemmen met de oprichting van een vakbondsvertegenwoordiging in een depot van het bedrijf, dat vorig jaar 470 miljard dollar omzet boekte. De vakbond Amazon Labor Union (ALU) heeft het over "absurde" aantijgingen.

