LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Personeel Tsjernobyl kan niet naar werk door beschietingen - Europese leiders houden extra sancties op zak

Archeolo­gen graven duizend jaar oud graf op van chirurg in Peru

Archeologen hebben bekendgemaakt dat ze een duizend jaar oud graf hebben ontdekt van een chirurg uit de pre-Incaperiode, in een tempel in het noorden van Peru. "We zijn erin geslaagd om het meer dan duizend jaar oude graf op te graven van een persoon die de functie vervulde van chirurg in de Sicancultuur", vertelde archeoloog Carlos Elera aan AFP.

24 maart