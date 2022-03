LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Personeel Tsjernobyl kan niet naar centrale door beschietingen - Europese leiders houden extra sancties op zak

Ondanks een nieuw verzoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky neemt de Europese Unie geen nieuwe sancties aan tegen Rusland. Op hun top in Brussel hebben de staatshoofden en regeringsleiders de Europese Commissie vannacht wel de opdracht gegeven om de bestaande sanctiepakketten op achterpoortjes en andere onduidelijkheden te controleren. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in dit liveblog.