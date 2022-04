LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Pentagon: “Verlies Moskva is zware slag voor Russische Zwarte Zeevloot”

Wereldbank ziet "alterna­tie­ve weg" om economi­sche ramp in Afghanis­tan te vermijden

De Wereldbank heeft het talibanregime in Afghanistan opgeroepen om de mensenrechten te respecteren en een "gezond" economisch beleid te voeren. Dat is nodig om een economisch herstel in het land mogelijk te maken, zo luidt het vandaag in een rapport.

14 april