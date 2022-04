LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Oostenrijkse kanselier maandag op vredesmissie naar Poetin

Spannende verkie­zings­dag in Frankrijk: opkomst lager dan vier jaar geleden

De Fransen trekken vandaag naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Lang leek het erop dat president Emmanuel Macron zonder veel moeite herverkozen zou worden, maar de laatste weken is nummer twee Marine Le Pen aan een snelle inhaaloperatie begonnen in de peilingen. Het wordt dus een spannende eerste ronde, zeker omdat bijna een derde van de kiezers aangaf de knoop nog niet te hebben doorgehakt over wie hun stem verdient. Om 17.00 uur heeft 65 procent van de kiesgerechtigden een stem uitgebracht. Dat is 4,4 procentpunten minder dan in 2017 (69,42 procent), zo meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken.

17:33