LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Oostenrijkse kanselier is eerste Europese leider die Poetin ontmoet: “Verwacht geen wonderen”

Proces tegen Zuid-Afrikaanse ex-president Zuma van start gegaan

In de Zuid-Afrikaanse stad Pietermaritzburg is het corruptieproces tegen de voormalige Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma maandag van start gegaan. Zuma zelf was er bij de openingszitting niet bij, volgens zijn advocaat werd hij vlak voor de start van de zitting ziek.

12:24