LIVE OORLOG OEKRAÏNE. "Oorlog kostte al leven aan 1.300 Oekraïense soldaten”

Wat u moet weten om mee te zijn:

• Het 64 kilometer lange Russische konvooi, dat lange tijd stilstond in de buurt van de Oekraïense hoofdstad Kiev, is nu grotendeels verspreid. Dat is te zien op nieuwe satellietbeelden. De Russische troepen zijn volgens de Britten tot op 25 km van Kiev genaderd.

• In Kiev waren in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw luchtsirenes en ontploffingen te horen. Het Oekraïense leger bevestigde dat het Russisch offensief voortduurt en op bepaalde plaatsen “deels succesvol is”

• In Versailles buigt de Europese top zich over extra sancties voor Rusland. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gaf nog geen details over het vierde pakket maatregelen. Het zou onder meer om het opleggen van tarieven aan de import van Russische goederen gaan.

• België heeft al voor 10 miljard euro tegoeden bevroren vanwege de financiële sancties op Russische oligarchen, banken, bedrijven, politici en andere figuren uit de entourage van president Vladimir Poetin.

• Op vraag van Rusland kwam de VN-Veiligheidsraad vrijdag bijeen over de vermeende productie van biologische wapens in Oekraïne. Bij de Verenigde Naties hebben ze echter geen weet van dergelijke activiteiten, zegt de ondersecretaris-generaal voor ontwapening van de VN. Ook internationale factcheckers hebben de Russische ‘bewijzen’ ontkracht.

• De Russen vielen woensdag een kinderziekenhuis en kraamkliniek in Marioepol aan. De Oekraïense president noemt dit “het ultieme bewijs van genocide”. Volgens de burgemeester van Marioepol zijn bij het bombardement drie doden gevallen, onder wie een kind.