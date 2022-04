LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Oekraïne wil vredesonderhandelingen met Russen in Marioepol

Wat u moet weten om mee te zijn:

• De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft bevestigd dat het verwachte offensief van het Russische leger in het oosten van Oekraïne begonnen is. Een deel van het gebied is in handen van pro-Russische separatisten. De dodelijke gevechten zijn er geïntensiveerd. De nadruk zou daarbij liggen op de regio’s Charkiv en Donetsk. In de regio Loehansk is de stad Kreminna inmiddels in handen van pro-Russische separatisten gevallen.