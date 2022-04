LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Oekraïne wil met Rusland onderhandelen naast Azovstalfabriek in Marioepol - Baby en moeder gestorven bij raketaanval in Odesa

• Kiev heeft Moskou aangeboden om te onderhandelen over de moeilijke situatie rondom de staalfabriek in Marioepol. De omvangrijke site van Azovstal is het laatste Oekraïense bolwerk in de zuidelijke havenstad. “Een speciale onderhandelingsronde over de uitwisseling van militairen is mogelijk”, stelde Michailo Podoljak als presidentieel adviseur van Oekraïne.