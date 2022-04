LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Oekraïne vraagt “wapens, wapens en wapens” aan NAVO-lidstaten - Zelensky: “Rusland verbergt doden na Boetsja”

• De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties uitgevaardigd. Onder de getroffenen: twee grote banken en familieleden van de Russische president Vladimir Poetin en zijn buitenlandminister Sergej Lavrov.



• Generaal Mark Milley, de hoogste militaire functionaris in de VS, pleit voor permanente bases in NAVO-landen in Oost-Europa. Hij verwacht “sowieso voor enige tijd” een grotere aanwezigheid van de VS in de regio, nu volgens hem de duur van het conflict in Oekraïne “vermoedelijk in jaren zal moeten worden gemeten”.