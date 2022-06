LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Oekraïne meldt verscheidene burgerslachtoffers in oosten van het land - Russen dringen door tot industriële zone Sjevjerodonetsk

Werden menselijke botten als meststof gebruikt na Slag bij Waterloo? Onderzoe­kers ontrafelen mysterie rond verdwenen dode soldaten

Waterloo, de plek waar Napoleon Bonaparte definitief werd verslagen, is wereldwijd bekend. Meer dan twee eeuwen later, blijft het echter een mysterie wat er na de veldslag met de tienduizenden dodelijke slachtoffers is gebeurd. Met behulp van historische ooggetuigenverslagen hebben onderzoekers dat vraagstuk proberen op te lossen. Dat schrijven ze in het vaktijdschrift Journal of Conflict Archaeology.

20 juni