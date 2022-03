LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Oekraïne meldt opnieuw tientallen burgerdoden - “Straatgevechten in Marioepol verhinderen evacuatie”

In Mykolajiv, in het zuiden van Oekraïne, is een militaire kazerne helemaal platgebombardeerd door een Russische aanval. Dat meldt onze oorlogsjournalist Robin Ramaekers. Er zouden minstens 80 doden gevallen zijn. Intussen hoopt Oekraïne vandaag tien humanitaire corridors te openen voor de evacuatie van burgers, waaronder één in de belegerde stad Marioepol. Eerdere evacuatiepogingen uit de stad verliepen moeilijk of mislukten. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft vannacht dan weer in een videoboodschap opnieuw Moskou uitgenodigd om “zinvolle” gesprekken aan te gaan. Volg alle laatste ontwikkelingen in onze liveblog.