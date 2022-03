LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Oekraïne en Rusland spreken derde overleg af: “Tijdens evacuaties wordt mogelijk staakt-het-vuren gerespecteerd” - Zeker 33 doden door luchtaanvallen op huizen en twee scholen

Internatio­naal Strafhof begint onderzoek naar oorlogsmis­da­den in Oekraïne

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag begint officieel met een onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne tijdens de recente Russische invasie. Aanklager Karim Khan laat woensdagavond in een verklaring weten dat 39 landen daartoe hadden verzocht. Het Strafhof is direct begonnen met het inzamelen van bewijsmateriaal van mogelijke oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid.

6:27