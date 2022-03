LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Oekraïne en Rusland spreken derde overleg af: “Er komen humanitaire corridors voor evacuaties” - Zeker 33 doden door luchtaanvallen op huizen en twee scholen

Russische politie pakt “oma van de oppositie” op tijdens protestac­tie in Sint-Petersburg

De Russische politie heeft in Sint-Petersburg bij een demonstratie tegen de oorlog in Oekraïne ook Yelena Osipova opgepakt. Twee agenten namen de bejaarde vrouw bij de armen om haar af te voeren. Osipova is beroemd in Rusland. Medeactivisten noemen haar de “grootmoeder van de oppositie”.

14:06