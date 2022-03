LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Oekraïense minister: "Hoe kunnen jullie slapen als jullie weten dat onze kinderen gebombardeerd worden?” - Er komen humanitaire corridors voor evacuaties

• Lees hier alles wat je moet weten over wat er afgelopen nacht in Oekraïne gebeurde.

• Volgens de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne hebben Russen verschillende raketsystemen in het grensdorp Popovka naar het eigen grondgebied gericht. “Vanwege hun barbaarse aard vrezen we dat er een false flag-operatie voorbereid wordt, waar Oekraïne dan de schuld van zou krijgen”, aldus Dmytro Kuleba.

• Russische troepen hebben het vuur geopend in Energodar, een stad in de buurt van Zaporizja. Inwoners en soldaten hebben er een menselijke barricade gevormd om de grootste kerncentrale van Europa te beschermen.

