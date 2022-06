LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Oekraïeners geven Sjevjerodonetsk nog niet op - G7 buigen zich over gevolgen van oorlog

De Russen hebben na weken van felle gevechten en bombardementen de strategische Oekraïense stad Sjevjerodonetsk volledig in handen. De Oekraïense president beloofde vannacht in een videoboodschap dat Oekraïne de stad zou heroveren op de Russen. “We hebben geen idee hoe lang het zal duren, hoeveel klappen, verliezen en inspanningen nodig zijn vooraleer we de overwinning zien aan de horizon”, zei hij. In Duitsland begint vandaag de G7-top waar onder andere de gevolgen van de oorlog in Oekraïne ter sprake zullen komen. Zelensky zal er een digitale toespraak houden. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.