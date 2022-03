LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Nucleaire waakhond IAEA bereidt missie naar Tsjernobyl voor - Voorzitter Europees Parlement onderweg naar Kiev

Twee doden door schietinci­dent in McDonald's in Nederland­se Zwolle

Bij een schietincident omstreeks 18.00 uur vanavond in een vestiging van fastfoodketen McDonald's aan de Floresstraat in Zwolle, provincie Overijssel, zijn twee doden gevallen. Het personeel van de zaak is in veiligheid gebracht. De omgeving van de McDonald's in Zwolle-Noord waar het fatale incident plaatsvond, is afgezet voor onderzoek, meldt de politie.

30 maart