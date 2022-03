LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Nieuw overleg tussen Rusland en Oekraïne van start - Charles Michel vraagt Poetin “vijandelijkheden te stoppen”

Oekraïense verpleger breekt voor de camera: “Mijn gezin moet in kelders schuilen door jullie, stinkende monsters!”

In de havenstad Mykolaiv, dicht bij de bezette stad Cherson, is de menselijke tol zwaar. Een verpleger breekt voor de camera van CNN. Hij is afkomstig uit de Krim, maar zijn vrienden daar geloven de Russische propaganda. Hij is dan ook hard voor hen: “Mijn gezin moet in kelders schuilen door jullie, stinkende monsters!”

15:40