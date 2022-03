LIVE OORLOG OEKRAÏNE. “Nieuw overleg tussen Rusland en Oekraïne om 13 uur” - Beelden tonen zware explosie in Charkiv

Wie heeft ringen nodig als je helmen hebt? Twee Oekraïense soldaten trouwen nabij Kiev

Er was een sluier, priester, twee getuigen en zelfs een coupeke achteraf. Meer hadden Lesia Ivashchenko en Valerii Fylymonov zélfs in oorlogstijden niet nodig om mekaar zondag het jawoord te geven. Dat hun moederland oorlogsgebied werd en ze als strijdkrachten zelf aan de frontlinie staan, was voor de twee geen reden om niét te trouwen, ook al moest dat aan een checkpoint nabij Kiev - een lichtpunt in zeer donkere tijden. Op het moment suprême werden geen ringen uitgewisseld, maar kregen de kersverse echtgenoten een... helm op het hoofd. Dat ze samen nog lang en gelukkig mogen leven, we kunnen het alleen maar hopen.

6 maart