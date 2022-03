LIVE OORLOG OEKRAÏNE. NAVO: "Russische troepen trekken zich niet terug, maar herpositioneren zich”

LETTERLIJK. Dit is wat president Zelensky zei tijdens zijn toespraak voor de Kamer: “Vrede is belangrij­ker dan diamanten”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft vandaag omstreeks 14.15 uur de plenaire vergadering van de Kamer toegesproken. De president had het zoals verwacht over de Belgische diamanthandel met Rusland. “Ik denk dat vrede veel meer waard is dan diamanten. Veel meer waard dan akkoorden met de Russen, dan de Russische schepen in de havens en dan het Russische gas of olie”, klonk het onder meer. Lees hier de volledige toespraak.

