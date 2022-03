LIVE OORLOG OEKRAÏNE. Moskou kondigt tijdelijk staakt-het-vuren aan voor evacuaties - Oekraïense regering beschuldigt Russische soldaten van verkrachtingen

Aantal jonge slachtof­fers in Oekraïne loopt op: na overleden Oekraïens meisje Polina (10) sterft ook haar vijfjarige broertje

Na het 10-jarige Oekraïense meisje Polina, het eerste kind dat gedood werd tijdens de Russische invasie in Oekraïne, is nu ook haar 5-jarige broertje gestorven. Polina werd samen met haar ouders op straat doodgeschoten door een Russische sabotage- en verkenningsgroep in het noordwesten van Kiev. Haar broer en zus raakten zwaargewond en werden naar het ziekenhuis gebracht, maar ook de vijfjarige Semyon is nu overleden aan zijn verwondingen.

4 maart